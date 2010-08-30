Могилев получил от генпрокурора Германии похищенную картину Караваджо

Министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев получил от генерального прокурора Германии похищенную преступниками в Одессе картину Караваджо «Поцелуй Иуды» и сегодня доставит ее в Украину спецсамолетом, сообщает УНИАН. Сегодня в Берлине состоялась церемония передачи украинской стороне картины Микеланджело Меризи да Караваджо «Поцелуй Иуды». Сенатор Берлина вместе с генпрокурором ФРГ, руководством Берлинской картинной галереи и представители немецкой федеральной полиции передали Могилеву полотно, которое под охраной украинской стороны, а также немецкой полиции будет доставлено на спецсамолет и вместе с украинской официальной делегацией сегодня поздним вечером будет перевезено в Украину. «Если Президент здесь, он считает, что должен возвращать в Украину национальные реликвии», - отметил советник министра внутренних дел Константин Стогний. Он также сообщил, что трое украинских граждан, которые похитили картину и были задержаны в Берлине, сейчас находятся под стражей и ожидают экстрадицию в Украину, где предстанут перед судом после завершения следствия. Стогний также сообщил, что где-то через 10 дней МВД Украины проинформирует о завершении операции по возвращению на родину из-за границы других национальных культурных реликвий, в частности некоторых предметов из ограбленных скифских курганов. Как сообщалось, картину Караваджо «Поцелуй Иуды» или «Взятие Христа под стражу» похитили из Одесского музея Западного и Восточного искусства в августе 2008 года. 25 июня этого года в городе Берлин работники уголовного розыска МВД Украины совместно с немецкими коллегами задержали членов транснациональной группы, а похищенную картину изъяли у преступников.