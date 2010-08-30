Состояние пляжей в Украине - оперативная информация Минздрава

На 30 августа в Украине работают 815 (90,4%) пляжей - 774 на морском и 41 на речном побережье. Всего в текущем оздоровительном сезоне должно действовать 902 пляжа и рекреационные зоны в Автономной Республике Крым, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, Севастополе, имеющих выход на морское побережье, из них 847 морских (93,9%) и 55 речных, в том числе и в Киеве на Днепре, сообщили «Главреду» в пресс-службе Минздрава Украины. Сейчас проводится постоянный контроль качества морской и речной воды. За отчетный период исследовано 460 проб воды, из них 324 пробы морской и 136 - речной. При этом 42 пробы воды не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение. Наибольшее количество несоответствующих проб на этой неделе приходится на речную воду - 4 из 59 исследованных проб (морская вода - 3 из 278). В Автономной Республике Крым из 338 пляжей работают 324, остальные не открыты – у них нет в настоящее время разрешительных документов. Остаются закрытыми 3 пляжа в поселках Рыбачье, Малореченское, Солнечногорское в районе Алушты. В Донецкой области в настоящее время работают 20 пляжей. В Запорожской области из 332 пляжей (316 морских и 16 речных) за отчетный период работало 316 пляжей, из них 306 морских. Закрыто 6 пляжей - пляж Правобережный, пляж санатория «Большой Луг» (Ленинский район Запорожья), пляж б/о «Сосновая роща» поселка Разумовка, пляжи Коммунарского района г. Запорожья («Волна», санатория-профилактория «Джаз») и «Гребной канал». Остальные пляжи не открывались из-за неподготовленности к оздоровительному сезону. В Николаевской области за отчетный период работали 7 пляжей, из них 6 морских. В Одесской области из 21-го действующего пляжа за отчетный период работают 19 морских пляжей Одессы и приморских районов. Закрыты 2 пляжа: морской пляж «Черноморка» в Одессе и 1 речной пляж в Килии (из-за неудовлетворительного санитарно-технического состояния обустройства территории пляжа). В Херсонской области под надзором госсанэпидслужбы находятся 158 пляжей (145 морских и 13 речных). Работают 110 пляжей (100 морских и 10 речных), остальные не имеют разрешительных документов на открытие. В Севастополе работают 8 пляжей (6 пляжей и 2 зоны рекреации «Любимовка», «Золотой пляж» в Балаклаве). В Киеве на этот период работают 12 пляжей и зон отдыха. Открыты официально 5 пляжей: «Детский» в Гидропарке Днепровского района, «Черторый» в ПКиО Дружбы народов Деснянского района, «Радуга» и «Тельбин» на озерах в Днепровском районе, «Солнечный» на озере «Солнечное» в Дарницком районе.