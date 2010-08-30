В Симферополе подростки боролись с комендантским часом (ФОТО)

В Симферополе на площади Ленина прошел фестиваль «Верни себе улицу» - акция молодежи крымской столицы за отмену комендантского часа для несовершеннолетних. Протестный фестиваль собрал около 500 человек. Организаторами выступили представители леворадикального сообщества города: Организация марксистов и активисты «Антифашистского действия». Фестиваль проходил при поддержке Украинского Хельсинкского союза по правам человека, сообщает пользователь Livejournal kermanich. Фестиваль начался с граффити-джэма. В своих работах уличные художники выразили свое отношение к нововведению горсовета. «Моя молодость – мое право», «Нет комендантскому часу» - такие надписи содержали их красочные произведения. Продолжился фестиваль концертом, на котором выступили реперы (акцию поддержали около 10 симферопольских рэп-коллективов), а также крамп-танцоры. В перерывах между выступлениями на сцену выходили политические и социальные активисты – организаторы фестиваля. Неонацисты, которые накануне грозились, что «остановят концерт дегенератов любой ценой», свои намерения так и не воплотили: даже не смотря на то, что подали уведомление о контр-пикете в горсовет. Фестиваль завершает собой кампанию симферопольской молодежи против комендантского часа. В случае, если власти не прислушаются, молодежь намерена бороться за отмену комендантского часа в судебном порядке. Напомним, весной этого года в Симферополе ввели комендатский час для детей младше 16 лет. Согласно решению, все подростки должны быть дома до 22.00.