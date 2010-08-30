19 человек пострадали в беспорядках на фестивале в РФ

Прокурор Челябинской области Александр Войтович сообщил о задержании подозреваемого в организации нападения группы молодых людей с битами на зрителей рок-фестиваля «Торнадо» в городе Миасс, информирует «ВВС». По словам Войтовича, подозреваемым является «владелец местной шашлычной-кафе», и все произошедшее – «чистое хулиганство». Владельца шашлычной якобы «оскорбили местные ребята перед фестивалем, вот он и решил отомстить». «Бытовую» версию произошедшего поддержал и первый вице-губернатор Челябинской области Олег Грачев. Согласно другим источникам, нападение на рок-фестивале в Миассе имеет под собой политическую подоплеку. Ранее сообщалось, что нападение якобы совершила большая группа скинхедов. По мнению Галины Кожевниковой, замдиректора информационно-аналитического центра «Сова», который занимается проблемами национализма и ксенофобии, скинхеды не имеют никакого отношения к этому происшествию. Она назвала нападавших «нанятыми гопниками». На территорию лагеря, где проходил фестиваль, в воскресенье вечером - незадолго до закрытия мероприятия - вошли по меньшей мере 50 молодых людей, вооруженные дубинками и металлическими прутьями, и начали избивать зрителей. По некоторым данным, были слышны выстрелы. Охрана была достаточной, милиционеров было достаточно, но они не были готовы к вооруженному нападению. По данным уральского центра МЧС, погибших нет, шесть человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, всего за медицинской помощью обратились 19 человек.