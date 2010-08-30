Скончался старейший житель Сирии

Сегодня в Сирии скончался 125-летний Осман Ибрагим Ахмед. У старейшего жителя страны осталось 10 детей, 66 внуков и 111 правнуков, сообщает ТСН. По словам одного из сыновей долгожителя, свидетельство о рождении его отца было выписано в 1885 году, в период турецкого господства в Сирии. До самой смерти он имел хорошую память, хорошее зрение и слух. Осман Ахмед не единственный долгожитель в семье. Многие из них жили более 100 лет. В 100-летнем возрасте, в частности, умер и его отец. Напомним, сегодня отпраздновала свое 104-летие одна из самых старых жительниц Украины Иулита Чумак из Одесской области. У нее шесть детей, 15 внуков и 20 правнуков.