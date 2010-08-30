Полиция застрелила ребенка при разгоне демонстрантов в Кашмире

В Индии полиция открыла огонь по протестующим против индийского правления в штате Кашмир. Как сообщает Би-Би-Си, при стрельбу был убит ребенок. Число погибших за последние три месяца в подобных демонстрациях возросло, таким образом, до 65 человек. Столкновения в индийской части штата Кашмир произошли в понедельник после того, как полицейский выстрелом ранил родственника высокопоставленного лидера сепаратистов. Состояние раненого оценивается как серьезное. Стрелявший полицейский отстранен от несения службы.