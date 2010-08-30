В Конотопе задержали двух рабовладельцев-цыган

Милиция задержала двух мужчин, которые силой удерживали наемного работника и издевались над ним. Задержанным грозит 5 лет лишения свободы, сообщает ТСН. Шестидесятилетний житель г.Конотоп (Сумская обл.) два месяца провел в неволе. Мужчина нанялся построить веранду, после чего вместо обещанной платы, его избили и заперли в сарае. Мужчина признается, что его избивали и тушили сигареты на груди. По его словам, его ежедневно заставляли непрерывно работать, а на ночь опять закрывали. Кормили водой и объедками. Время от времени хозяин «одалживал» невольника своему сыну с Черниговщины. Дважды мужчина бежал, и цыгане его находили, наказывали и возвращали. Во время очередного побега, мужчина бросился искать защиты в милиции. Хозяина и его старшего сына - задержали. Сейчас оба в изоляторе временного содержания. По факту незаконного задержания мужчины, возбуждено уголовное дело.