Хозяин игрового клуба не хочет выплачивать жителю Грузии выигранные $1,5 млн

Житель Грузии Ираклий Зедгенидзе, возможно, не получит выигранные в слот-клубе «Вегас» 2 млн 700 тысяч лари (около $1,5 млн). Как сообщает грузинская телекомпания «Имеди», менеджеры «Вегаса» сомневаются в исправности аппарата и до проведения его экспертизы не собираются выдавать зафиксированный джек-пот, передает Вести. По заявлению директора слот-клуба, возможно, в аппарате имеются повреждения, в частности, нарушен режим счета, который фиксирует выигранные суммы. По его словам, аппарат будет направлен для исследования в Австрию, а вопрос выдачи выигрыша будет рассматриваться только после получения заключения экспертизы. Зедгенидзе вместе со своим другом вчера вечером играл на одном из игровых аппаратов в слот-клубе «Вегас». Он начал игру с 1 лари, а через несколько минут выиграл джек-пот.