Эстонский солдат погиб в Афганистане

Военнослужащий эстонского подразделения 20-летний младший сержант Хердис Сикка в понедельник погиб в Афганистане в ходе выполнения боевой задачи, сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии, передает Utro.ru. Солдаты эстонского подразделения Estcoy-10 были атакованы талибами в уезде Над-Али, в провинции Гельменд южной части Афганистана. В результате взрыва самодельной бомбы водитель бронемашины Хердис Сикка получил тяжелые ранения. Товарищи на месте оказали ему первую помощь, а затем бригада медиков на вертолете доставила раненого в больницу на базу в Кэмп-Бастион, где эстонский солдат скончался от полученных ран.