Число жертв стрельбы в Братиславе достигло восьми

Власти Словакии официально подтвердили, что в Братиславе, где преступник открыл сегодня беспорядочную стрельбу из автомата, погибли восемь и ранены 15 человек, передает «Газета.ru». Во время полицейской операции 50-летний преступник застрелился. Мотивы его действий неизвестны. Ожидается, что в ближайшие часы правительство Словакии объявит общенациональный траур., сообщает ИТАР-ТАСС. Руководство страны выразило соболезнования родным и близким погибших. Ранее сообщалось, что все убитые в результате стрельбы были родственниками.