Открывший стрельбу в Братиславе убил шестерых родственников

Шесть человек, расстрелянных в Братиславе, и стрелявший в них 50-летний мужчина были членами одной семьи, передает словацкий телеканал ТА3. Эту информацию подтвердил министр внутренних дел Словакии Даниэл Липшиц, передает «Lenta.ru». Инцидент произошел в так называемом «спальном районе» Братиславы - Девинска Нова Вес. В полицию поступил телефонный звонок о том, что в одной из квартир в жилом доме микрорайона началась стрельба. Расстреляв всю семью, 50-летний мужчина на улице начал стрелять в прохожих и по окнам близлежащих домов. Когда на место ЧП прибыл спецназ, мужчина покончил с собой. Стражи порядка обнаружили пять тел в квартире и еще одно тело возле подъезда жилого дома. В стрельбы различные ранения получили 14 человек, в том числе трехлетний ребенок и полицейский.