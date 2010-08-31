Экологи РФ просят Медведева назначить посредника по Химкинскому лесу

Коалиция экологических и общественных организаций просит сделать Совет по развитию гражданского общества и правам человека независимым органом - посредником при разрешении конфликта вокруг Химкинского леса, говорится в распространенном в понедельник открытом письме к президенту, передает Newsru.com. Президент России Дмитрий Медведев 26 августа поручил правительству приостановить реализацию постановления кабинета министров о строительстве автодороги через Химкинский лес, которое вызвало протесты экологов и общественности, и провести новые общественные и экспертные обсуждения этого вопроса. «По всей стране список таких зарождающихся социально-экологических конфликтов огромен. Мы считаем, что совет в состоянии предложить механизм учета мнений общественности и экспертного сообщества на ранних стадиях развития тех или иных проектов», - говорится в письме. Письмо Медведеву подписали представители инициативной группы в защиту Химкинского леса, Гринпис России, Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, Центра охраны дикой природы и Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси интернешнл - Р». Кроме того, авторы письма попросили президента взять под личный контроль дальнейшее развитие ситуации, а также наладить прямой и открытый диалог со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт. Помимо этого, экологи предложили рассмотреть вариант придания Химкинскому лесу статуса особо охраняемой природной территории. В противном случае, считают они, даже если угроза уничтожения леса автодорогой будет остановлена, этот лес, как и многие другие леса Подмосковья, будет уничтожен другой автодорогой, торговым центром или коттеджным поселком.