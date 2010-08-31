Ураган Эрл в Атлантике набирает силу (ВИДЕО)

Метеорологи сообщают, что ураган Эрл, проходящий в восточной части Карибского бассейна, набирает силу. Национальный центр ураганов CША присвоил Эрлу четвертую категорию и передал штормовое предупреждение на несколько островов, сообщает Би-Би-си. Эрл порождает сильные ветры - около 215 км/ч и может привести к масштабным катастрофам при столкновении с материком. Сильные ветры и проливные дожди, уже прошли несколько островов Карибского бассейна. В настоящее время Эрл находится к северо-востоку от Пуэрто-Рико и продвигается на запад-северо-запад около 24 км/ч. В центре бури, как ожидается, сегодня могут оказаться Виргинские острова. За ураганом присталоно следят. Вслед за Эрлом в Атлантике движется тропический шторм Фиона, скорость ветра которого достигает 65 км/ч.