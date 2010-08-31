Венецианские пожарные залили картину Тициана

Работа Тициана «Давид и Голиаф», расположенная в соборе Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции, пострадала во время тушения пожара, возникшего неподалеку от здания, сообщает AFP. Пожар возник неподалеку от собора в воскресенье, 29 августа. На здание он не перекинулся, однако вода, использовавшаяся при тушении, залила собор и, просочившись сквозь крышу, попала на размещенную на потолке картину Тициана. По другой версии, которую приводит The Daily Telegraph, источником воды стала сработавшая от повышения температуры система пожаротушения в самом соборе, передает «Газета.ru». По словам руководителя музеев Венеции Витторио Сгарби, вода текла по картине на протяжении часа. «Нам повезло. Картина пострадала, но ничего такого, что мы не смогли бы восстановить, с ней не произошло», - добавил Сгарби. На потолке собора Санта-Мария-делла-Салюте размещены три картины Тициана: уже упомянутая «Давид и Голиаф», «Авраам и Исаак» и «Каин и Авель». Вода попала на все три работы, но заметно пострадала только первая из них.