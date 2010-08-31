Из-за шторма на китайском острове застряли 170 туристов

Более 170 туристов, включая шестерых россиян, оказались отрезаны от "большой земли" на острове Наньцзи (Восточный Китай) в результате тропического шторма "Компасу". Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. Экскурсанты, в основном местные китайцы, отправились на остров в пятницу и собирались возвратится на материк в тот же день. Однако прерванное из-за приближения тропического шторма паромное сообщение с континентальной частью провинции вынудило их остаться на Наньцзи на весь уик-энд. "Компасу", возникший в Тихом океане, стремительно приближается к Дальнему Востоку и угрожает Приморскому краю. В худшем случае тайфун выйдет на север Корейского полуострова, затем сместится на север Японского моря, и в последствии, будет смещаться вблизи южного побережья Приморского края. Второй вариант предусматривает "южный" маршрут движения тайфуна в Японском море. Тропический шторм также может направится на северо-восток Китая. Напомним, три тропических шторма приближаются к атлантическому побережью США.