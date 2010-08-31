Немецкие фермеры призвали бундесвер на борьбу с кабанами

Объединение фермеров и виноделов Рейнланд-Пфальца призвало власти привлечь бундесвер к отстрелу расплодившихся в округе кабанов, которые топчут поля и виноградники, сообщает Spiegel. «Методами обычной охоты возникшую проблему уже не решить», - заявил президент объединения Норберт Шиндлер (Norbert Schindler), который потребовал от властей принять срочные меры, отметив, что иначе фермеров ждут колоссальные убытки, передает «Lenta.ru». Со своей стороны представители земельного охотничьего объединения Рейнланд-Пфальца отреагировали с возмущением на инициативу привлечения бундесвера, отметив, что охота на диких животных должна остаться в «испытанных руках охотников». «Мы не хотим никакой войны против диких животных, - заявил президент охотничьего союза Рейнланд-Пфальца Курт Александр Михаеэль (Kurt Alexander Michael). - Может быть, нам еще «Торнадо» и «Леопарды» задействовать?» Охотники считают, что в плохих урожаях сельхозкультур виноваты не кабаны, а погода. Кроме того, как отмечает Spiegel, использование бундесвера против кабанов может оказаться неправомочным с юридической точки зрения.