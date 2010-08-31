Жюри Берлинского кинофестиваля возглавит Изабелла Росселини

Итальянская актриса, модель, писательница и общественная деятельница Изабелла Росселини возглавит жюри Берлинского международного кинофестиваля 2011 года, передает «Газета.ru». Росселини снималась в фильме «Синий бархат» Дэвида Линча, «Одиссее» Андрея Кончаловского и множестве других фильмов. Она написала несколько книг воспоминаний, много работала моделью, а сейчас занимается распространением знаний о природе в веб-сериале «Зеленое порно». Другие участники жюри кинофестиваля пока не названы. Фестиваль пройдет в Берлине 10-20 февраля 2011 года.