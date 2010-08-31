Дети в Нежинском интернате умерли от ОРВИ

Медики не нашли возбудителя болезни, от которой умерли дети в Нежинском интернате. Официальный диагноз - ОРВИ на фоне основного заболевания, сообщает ТСН. В областном управлении здравоохранения Чернигова считают, что несчастье произошло из-за низких адаптивных возможностей детей. «Умершие и больные дети - инвалиды с неврологическими расстройствами, у них нарушены все функции. Адаптивные возможности организма очень низкие», - говорит замначальника управления Галина Василькова. Областная прокуратура расследует уголовное дело, возбужденное по факту смерти пяти воспитанников интерната. УБОП области проверяет документацию в заведении. Напомним, 12 августа стало известно о смерти пятерых воспитанников Нежинского интерната для детей с поражением центральной нервной системы. Медики подозревали ветрянку и грипп, но так и не нашли причину смертельной болезни.