В Беларуси посольство РФ забросали «коктейлями Молотова»

Вечером 30 августа в Минске неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью территорию российского посольства, сообщает «ТСН». «Около 22:50 (30 августа) на территорию российского посольства было брошено две бутылки с горючей жидкостью. Одна из них попала в припаркованный на территории посольства автомобиль», - рассказал представитель МЧС Беларуси. Он прибавил, что «пожара как такой не было», потому помощь пожарников не понадобилась. Комментариев со стороны посольства РФ пока еще нет. В минской милиции сообщили, что в настоящий момент по факту инцидента проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Остатки горючей жидкости изъяты для экспертизы, также устанавливаются лица хулиганов. Отметим, с начала июля между РФ и Беларусью длится «информационная война», начало которой положил фильм «Крестный отец», который вышел в эфир российского телевидения и показал Александра Лукашенко как психически больного авторитарного правителя.