В Москве задержали авторов интернет-вируса

Сегодня в Москве задержали преступную группу, которая распространяла в Интернете вирусы и зарабатывала на смс-помощи. Вирусы, за удаление которых надо было платить, распространялись через социальные сети, сообщает ИТАР-ТАСС. Согласно сообщению, «задержанные распространяли вирусные программы, которые блокировали работу компьютеров пользователей. При этом пострадавшему предлагалось отправить сообщение на короткий номер за 300 рублей», - сообщают правоохранители. По подстчетам милиции, мошенник получали многомилионную прибыль. В составе группы задержаны 10 человек. Вирусные программы, разработанные ими, распространялись не только в России, но и в других странах СНГ. Операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники московского УБЭП при помощи специалистов группы информационной безопасности.