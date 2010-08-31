Вчера в пожарах в Украине погибли 5 человек

За вчерашний день в Украине в пожарах погибли 5 людей. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе МЧС. В частности, в г. Макеевка Донецкой области в частном жилищном доме, из-за курения возник пожар, в результате которого погибли 2 человека. Всего же, по сообщению пресс-службы, за сутки в Украине зарегистрировано 238 пожаров, в том числе в жилищном секторе 92 пожара. Кроме этого, возникли 3 пожара на предприятиях и 5 пожаров на транспорте. Огнем уничтожены 32 здания, 8 единиц автотракторной техники и 115,2 т кормов. Примерные убытки от пожаров составляют 3 млн 383 тыс. грн, из которых 482,43 тыс. грн - прямые. Напомним, за 29 августа в Украине произошел 251 пожар, убытки от которых составили 4 млн 869 тыс. грн.