Над Украиной все больше парниковых газов

Выбросы от стационарных источников загрязнения в воздушный бассейн Украины в первом полугодии увеличилиись на 5,7% и составили 2 млн тонн вредных веществ. В прошлом году загрязненяющих веществ было на 108,3 тыс. тонн меньше, сообщает «Газета по-киевски». Выбросы метана и оксида азота, которые относятся к парниковым газам, составили соответственно 417,3 тыс. тонн и 3,3 тыс. тонн. Кроме этих веществ в атмосферу было выброшено 80,9 млн тонн диоксида углерода, который также влияет на смену климата. Напомним, в середине мая Япония потребовала от Украины отчета за использование средств, которые получены ею в рамках Киотского протокола. После этого Кабмин заявил, что средства на сумму свыше 3 млрд грн, которые Украина получила в рамках Киотского протокола, находятся на счету Минприроды. В конце апреля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нецелевого использования средств специального фонда госбюджета, поступивших в 2009 году от продажи части установленного количества выбросов парниковых газов.