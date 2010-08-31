Пресс-конференция в «Главреде»: Новации учебного года 2010-2011

1 сентября в 11:00 в пресс-центре медиа-холдинга «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Проблемы среднего и высшего образования в Украине и перспективы их решения. Новации учебного года 2010-2011». В пресс-конференции примут участие: координатор направления «Общество знаний» в Правительстве изменений, первый директор Центра оценивания качества образования Лилия Гриневич, председатель правления Центра образовательного мониторинга, бывший первый заместитель министра образования и науки Украины Павел Полянский, председатель правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовска. Место проведения: г Киев, ул. Стретенская, 2/8. Аккредитация представителей СМИ на месте по редакционным удостоверениям. Справки по телефонам: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.