На Донеччине грузовик не сумел проскочить перед поездом

Сегодня, 31 августа, в 7:15 в результате столкновения грузового поезда и грузового автомобиля погиб человек. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе «Укрзалізниці», происшествия произошло на перезде с исправно работающей сигнализацией перегона Великоанадоль - Южнодонбасовская (Донецкая железная дорога). Так, водитель грузового автомобиля проигнорировал запретительные сигналы светофора и выехал на переезд. В результате чего состоялось столкновение автомобиля с поездом. В итоге ДТП погиб водитель автомобиля.