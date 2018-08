«ПриватБанк» заблокировал «интернет-мошенников»

«ПриватБанк» заблокировал прием онлайн-платежей на счета 16 интернет-компаний, деятельность которых имеет многочисленные признаки финансовых пирамид и мошенничества. Среди них российская инвесткомпания Euro Star Group LTD, интернет-магазин Fxpayment, туристическую компанию Palmery LTD и тренинговую компанию Vpotoce Inc. (Сейшельские острова), сообщает «Коммерсант-Украина». По информации банка, одна из интернет-компаний два месяца собирала средства (по 150 y. e.) с желающих принять участие в тренинге, но так его и не провела: отсутствовали договоры о сотрудничестве, тренеры и реальные контакты. Аналогичным образом действовали другие структуры, в частности в сфере туризма, предоставления услуг, торговли лекарствами. В «ПриватБанке» уточнили, что по работе ряда из них уже возбуждены уголовные дела и материалы переданы в правоохранительные органы Украины, России и Казахстана. Однако сайты этих компаний, зарегистрированные в офшорных зонах, продолжают привлекать средства клиентов. Участники рынка поддерживают инициативу «ПриватБанка». «Платежные системы и банки должны проводить мониторинг операций для безопасности своих клиентов. Если кто-то будет продолжать направлять платежи этим компаниям, они не будут защищены», – говорит директор Украинской ассоциации банков - членов платежной системы ЕМА Александр Карпов.