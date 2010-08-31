Завтра в школах Москвы будут дежурить наряды милиции

1 сентября во всех московских школах и детсадах будут дежурить наряды милиции. Всего в обеспечении порядка и безопасности в столице России задействуют более 10 тыс. милиционеров, сообщает ИТАР-ТАСС. «Будут задействованы более 10 тыс. сотрудников милиции, в том числе около 3 тыс. участковых, 400 сотрудников по делам несовершеннолетних, 1,5 тыс сотрудников ГИБДД, более 2 тыс. сотрудников патрульно-постовой службы, 127 кинологов с собаками и другие», - заявил замначальника ГУВД Москвы Вячеслав Козлов. Накануне Дня знаний все школы и детские сады были обследованы на предмет обнаружения взрывчатых веществ, при этом особое внимание уделялось новым заведениям - десять школ и восемь дошкольных учреждений, а также тем объектам, где летом проводились ремонтные работы.