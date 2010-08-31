НЭК может признать «Наша Russia» порнографией

Национальная экспертная комиссия по вопросам защиты общественной морали (НЭК) пока не определилась, считать ли порнографическими некоторые серии комедийного шоу «Наша Russia» и американского мультсериала South Park, пишет «Коммерсант-Украина». Так, на вчерашнем заседание НЭК рассматривались жалобы на шоу «Наша Russia», в котором герои называли друг друга «козлами», «суками» и обещали «засунуть в жопу свисток». Относительно South Park, то членов нацкомиссии возмутила одна из серий мультсериала, в которой один из героев рассказывал, как он «взял в рот пипиську своего друга». «Я не вижу здесь порнографии. И вообще, этот сериал запрещен только в трех странах – Иране, Сингапуре и Малайзии. Запретив его, мы ударим по демократическому имиджу Украины», – заявил директор программ Международного фестиваля мультипликационных фильмов «Крок» Александр Шпилюк. В то же время главный сексопатолог Министерства здравоохранения Игорь Горпинченко считает, что продемонстрированные кадры являются «словесной порнографией, которая влияет на детей». «Во-первых, у нас есть прокатное удостоверение на этот мультфильм, а во-вторых, его показывают после десяти вечера, когда дети уже спят», – отреагировала на заявление Горпинченко программный менеджер «MTV Украина» Мария Панченко. В итоге, несмотря на накал дискуссии, члены НЭК все же решили не признавать показанную серию South Park порнографической, а создать совместную комиссию из представителей Министерства культуры, Министерства внутренних дел и самой НЭК, которая определит, является ли South Park порнографией. Отметим, американский мультсериал South Park начал выходить в США в 1997 году как сериал для взрослых, высмеивающий недостатки американской культуры. В 2002 году он был включен в Книгу рекордов Гиннесса как «анимационный фильм с наибольшим использованием ненормативной лексики». Телевизионное шоу «Наша Russia» и американский мультсериал South Park, выходящие на телеканалах ICTV и «MTV Украина» соответственно.