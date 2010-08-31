На пьяного ДПСника, сбившего женщину, завели дело

В Донецкой области пьяный инспектор дорожно-патрульной службы насмерть сбил женщину, передает «ОстроВ». Как сообщает отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Донецкой области, 30 августа 2010 года, примерно в 10:30, на автодороге Новотроицкое-Новоигнатьевка (Волновахский район) инспектор дорожно-патрульной службы Волновахского взвода ДПС, возвращаясь со службы домой, сбил жительницу села Новоигнатьевка. От полученных травм женщина скончалась. Принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел. По данному факту прокуратурой Волновахского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». Подозреваемый в совершении преступления задержан в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется досудебное следствие.