Худший работодатель в Украине - государство

11 сентября 2009, 10:35

Осенняя волна увольнений лишит рабочих мест 400-500 тысяч людей

С каждым днем безработных в Украине становится все больше - дает о себе знать финансово-экономический кризис. Но, несмотря на кризис, не следуют забывать о базовых правах человека, а также о трудовом законодательстве Украины, которое никто не отменял.
В пресс-центре «Главреда» состоялась пресс-конференция при участии главы Национального форума профсоюзов Украины Мирослава Якибчука и адвоката, члена международной общественной организации «Международная лига защиты прав граждан» Александра Сапонова.
Предлагаем вашему вниманию мнения экспертов о проблеме безработицы, социальной защите граждан и полезные советы для работников.

Осенняя волна увольнений лишит рабочих мест 400-500 тысяч людей

Мирослав Якибчук: «На сегодняшний день мы располагаем информацией об увольнениях - и законных, и с нарушением всех трудовых прав - по всем предприятиям Украины. Сегодня официальная статистика по увольнениям в Украине - 606 тысяч людей. В начале 2009 года, по статистике, было больше миллиона.
По нашим прогнозам, под конец года началась новая волна увольнений. Мы ожидаем, что после нее появятся еще около 400-500 тысяч уволенных работников. В настоящее время волна увольнений после летнего периода ужасающа. Мы знаем, сколько людей сейчас увольняют на производстве - тысячи. Особенно это химическая отрасль, машиностроение, сфера обслуживания. Сейчас также много людей, которые работали сезонно и потеряли работу. Это сельхозпроизводство, сфера туристического обслуживания и т.д. Есть предприятия, увольняющие по тысяче, по четыре, шесть, восемь тысяч работников.
У нас есть сотни тысяч дел из судов о нарушении трудовых прав при увольнении людей с работы. Например, часто ставится условие: «Если ты сейчас не напишешь заявление об увольнении, ты не получишь зарплату за предыдущий период». Второй пример - когда перед предприятием вывешивается список уволенных, и этих людей просто не пускают на работу. Таких примеров тысячи».

Худший работодатель - государство

Мирослав Якибчук: «Большинство предприятий, имеющих долги по заработной плате, - государственные предприятия. Худший работодатель сегодня - это государство. Мы подняли вопрос об увольнении директоров, не выполняющих свои функции, возбуждены десятки уголовных дел. Сотни, тысячи уголовных дел о нарушении трудового законодательства, особенно по невыплате заработной платы.
Но еще никого не привлекли к ответственности, кроме директора Львовского автобусного завода - его владельцы задержаны, и именно благодаря нашей деятельности.
Мы знаем о конфликте на Херсонском машиностроительном заводе, когда владелец предприятия часть продукции вывез и продал, а оставил десять комбайнов на погашение задолженности по заработной плате. Люди остались ни с чем.
Вопрос: когда ты получал сверхдоходы, эксплуатировал людей, тогда ты не говорил: «Пусть люди продают продукцию и получают прибыль».
Вопрос в том, что в настоящее время все ветви власти работают неэффективно. Сегодня проблемами людей никто не занимается, даже не реагирует».

Профсоюзы будут выводить людей на улицы. По тысяче каждый день

Мирослав Якибчук: «4 сентября в президиуме Национального форума профсоюзов Украины приняли решение о проведении акций протеста, начиная с 9 сентября. Участвовали представители предприятий из всех регионов Украины, члены нашей организации, представители трудовых коллективов, приехавшие в Киев, выразили протест за возвращение задолженности по заработной плате. Мы считаем, что невыплаченная заработная плата - это украденная заработная плата.
Мы поставили условие властям, на каких предприятиях в течение тридцати дней погасить долги по заработной плате. Требование подписать соответствующий меморандум. Правительство сказало, что у него есть генеральное соглашение между профсоюзами. Генеральное соглашение не выполняется, оно не действует.
Мы приняли решение - ежедневно будем выводить по тысяче людей в течение недели. Мы разбили палаточный городок напротив Кабинета Министров, где создали штаб по контролю над выполнением обязательств перед своими гражданами. Он работает круглосуточно».
«Мы сегодня вывели тысячу людей. Каждый день мы будем выводить людей - до тех пор, пока нашу проблему не услышат. Потому что это проблема каждого. Каждый день увольняются люди, растет долг по заработной плате и никаких действий нет. Верховная Рада не работает, Президент не работает. А к кому обращаться, если владелец этих предприятий - государство?
Мы требуем погасить задолженность и принять программу по созданию рабочих мест, остановить последующий рост задолженности, остановить массовые увольнения».

80% судебных исков удовлетворяются, но деньги возвращают редко

Александр Сапонов: «По статистике, около 80% исков, поступающих в суды относительно восстановления на работе и взыскания заработной платы, удовлетворяются судами. Я считаю, что не в последнюю очередь такой высокий процент удовлетворенных исков объясняется тем, что и сами судьи - живые люди, и задолженность государства по оплате труда перед судьями тоже имеет место на территории всей Украины. В прошлом году наша Международная правозащитная организация помогла некоторым судьям обратиться в Европейский суд по правам человека относительно взыскания средств по оплате труда. Я думаю, эти факты говорят сами за себя».
«В нашу организацию постоянно приходят письма. 5-6% этих писем касаются предоставления письменной консультации в вопросе нарушения трудовых прав. Обращаются в основном государственные служащие. По-видимому, не все госслужащие доверяют свои проблемы адвокатам или юристам, потому что, к сожалению, есть общеизвестные случаи и коррумпированности в суде, и случаи, когда того или иного юриста можно запугать или перекупить. Это общеизвестные вещи. Есть случаи восстановления на роботе сотрудников милиции, налоговой службы».
«Подавляющее большинство нарушений закона касаются случаев массового увольнения работников - так называемого сокращения штата. При этом я хочу отметить, что или владельцы предприятий, или уполномоченные органы нарушают права сотрудников не потому, что не знают законы, а, наоборот, потому, что знают законы, но дерзко их нарушают.
Даже в том случае, если работники обратятся в суд, нужно еще получить не только решение суда - бумажку, но и реальные деньги. Для того, чтобы получить реальные деньги, нужно, чтобы эти деньги были или у предприятия, или, если предприятие ликвидируется, у ликвидационной комиссии.
Чаще всего даже в случае восстановления человека на работе при его незаконном увольнении и решении суда о выплате ему заработной платы этого не происходит из-за отсутствия средств на этом предприятии».

«Техника безопасности» при устройстве на работу

Александр Сапонов: «Когда человек приступает к работе, не позднее следующего дня после фактического трудоустройства он должен поинтересоваться, издан ли вообще приказ о его принятии на работу.
Если человек поступает на работу впервые, то не позднее, чем через пять дней после того, как он приступил к работе, работодатель должен завести на сотрудника трудовую книжку. Должна быть сделана соответствующая запись о принятии этого человека на работу. Если человек уже работал на другом месте, то я бы тоже посоветовал поинтересоваться, занесена ли запись о принятии на работу.
Есть немало работодателей, принимающих людей на работу, не издавая приказ, не оформляя трудовую книжку, потом у человека возникают проблемы, которые решаются исключительно в судебном порядке.
Если человек не увидит приказ о своем назначении на работу или запись в трудовой книжке - это первый звоночек, что работодатель недобросовестный».


Стенограмму пресс-конференции читайте здесь.

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