Школьникам разрешили не торопиться с медосмотром

Школьники, которые не смогли пройти обязательный медосмотр до начала учебного года, смогут это сделать до 1 октября. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины. В сообщении сказано, что обязательный медосмотр вводится в школы, чтобы предоставить рекомендации относительно дополнительных обследований, питания и осуществления других мероприятий, а также определить группы для занятий физической культурой. Но поскольку в связи с тем, что в период с 1 сентября до 1 октября каждого учебного года на уроках физической культуры прием контрольных учебных нормативов не осуществляется, а также ограничивается выполнение упражнений с максимальной интенсивностью и было принято решение о возможности переноса медосмотра. Напомним, министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник заявил о планах Министерства возобновить обязательные медицинские осмотры в школах в сентябре-декабре этого года.