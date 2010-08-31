Янукович подарил юношеской олимпийской сборной часы (ФОТО)

Президент Украины Виктор Янукович встретился с победителями и призерами Первых юношеских Олимпийских игр их тренерами. Глава государства поздравил молодую олимпийскую команду с великолепным выступлением в Сингапуре. Об этом сообщает пресс-служба Президента. «Я поздравляю вас, ваших тренеров с этим выдающимся событием. Я желаю вам не снижать уровень ваших спортивных достижений, а только повышать, получать от этого удовольствие и надежно нести флаг своей Родины - нашего государства Украины - в мире», - сказал Президент, обращаясь к спортсменам. Виктор Янукович подчеркнул, что третье общекомандное место, Национальная сборная команда заняла в неофициальном зачете - «это высшее достижение, на которое мы имели возможность рассчитывать». Он назвал огромным успехом 35 завоеванных медалей, из которых - 10 золотых, 9 серебряных и 16 бронзовых. Обращаясь к молодым спортсменам, Президент выразил убеждение, что своими успехами они заложили «огромный фундамент надежды поколению уже взрослых спортсменов, что вы будете им достойной сменой», а также подают пример своим сверстникам - тем, кто сегодня не верит в собственные силы. «И, безусловно, вы являетесь гордостью и надеждой ваших тренеров», - подчеркнул В. Янукович. Глава государства подчеркнул, что блестящее выступление украинцев в Сингапуре - это подтверждение того, что Украина имеет сильные корни, огромный потенциал, который надо правильно использовать. Виктор Янукович подарил победителям Юношеской Олимпиады памятные подарки, в частности, часы. Молодые спортсмены также вручили памятный подарок Президенту Украины - флаг нашего государства, на котором подписались все участники Первых юношеских Олимпийских игр. В свою очередь, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка от имени олимпийской семьи поблагодарил главу государства и властные структуры за поддержку и развитие олимпийского движения в Украине. Фото пресс-службы Президента.