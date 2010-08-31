Табачник пожурил и руководство школ, и родителей

Отказ руководства школ принимать на обучение детей без медицинских справок, в частности без прохождения вакцинации, является нарушением прав детей. Об этом заявил министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник по завершению торжеств по случаю открытия новой общеобразовательной школы в селе Сухолесы Белоцерковского района, пишет УНИАН. По словам министра, такого рода действия со стороны руководства учебных заведений нарушают закон Украины относительно права на образование. В то же время Табачник отметил, что родители могли на протяжении каникул позаботиться заранее, чтобы их ребенок своевременно прошел все необходимые медицинские процедуры. «Надо просто к ребенку относиться более внимательно», - сказал Табачник. Отметим, Министерство образование приняло решение продлить подачу в школьное заведение справки о прохождении учеником медосмотра до 1 октября.