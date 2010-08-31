В МВД отрабатывают аж 8 версий исчезновения Климентьева

МВД отрабатывает 8 версий по делу об исчезновении главного редактора харьковской газеты «Новый стиль» Василия Климентьева. Об этом журналистам сообщил заместитель министра внутренних дел Василий Фаринник, пишет «Газета по-киевски». В частности, рассматривается версия убийства в связи с его профессиональной деятельностью; убийства по хулиганским побуждениям или в результате разбойного нападения; убийства, совершенного родственниками или близкими лицами; убийства, совершенного лицами из числа его должников с целью невозвращения долгов; похищение с целью выкупа; инсценировка похищения или убийства. Также Фаринник сообщил, что МВД рассматривает версию гибели Климентьева в связи с его неопытностью управления плавсредствами, а также версию ДТП, в котором он может быть виновником либо потерпевшим. Замминистра подчеркнул, что МВД не отбрасывает версию, что Климентьев может быть жив, но для того, чтобы полноценно вести его поиск, милиция возбудила дело именно по ст. 115, чтобы таким образом задействовать все силы и средства. Напомним, Климентьев пропал 11 августа. 15 августа было возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). 17 августа в пустой лодке, плававшей по Печенежскому водохранилищу, был найден мобильный телефон Климентьева. 26 августа Могилев сообщил, что МВД намерено передать расследование этого дела своему Главному следственному управлению в связи с тем, что фигурантами статей пропавшего журналиста являются должностные лица Харьковского региона.