Харьковчане намерены собрать полтонны пластиковых бутылок

Харьковчане требуют установить урны и контейнеры для мусора в лесах и зонах отдыха. Сегодня мусор в парках и лесах убирают активисты, а городская власть перестала даже вывозить собранные отходы. Об этом сообщает «Немецкая волна». Местные экологические организации сообщают о тысяче мешков пластика и стекла, собранных на лесопарковых территориях вокруг города. Переработка этого мусора возможна у частных предпринимателей, однако те не берутся за такие объемы, сказано в сообщении. «Оказалось, что приехать за пластиком для них не выгодно», - говорит активист одной из экологический организаций Сергей Балобин. Минимум, который готовы вывозить - 300 кг. «Если вес одной бутылки 40-50 граммов, то собрать такое количество очень трудно», - говорят защитники природы. Активисты посчитали, что можно собрать полтонны бутылок из стекла, сдать, и таким образом окупить вывоз пластика и покупку мешков и перчаток для будущих акций сбора мусора. Мэрия же пока помогает только с вывозом собранного хлама.