День знаний будет дождливым и прохладным

1 сентября в Киеве облачно с прояснениями, ночью сильные дожди, днем дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +11...+16 градусов. В Карпатах ночью дождь, местами сильный, днем дожди, температура ночью +2...+7 градусов, днем +6...+11 градусов. В Моршине дождь, местами сильный, температура ночью +7...+9 градусов, днем +12...+14 градусов. В Трускавце дождь, местами сильный температура ночью +4...+6 градусов, днем +10...+12 градусов. В Сваляве дождь, местами сильный, температура ночью +5...+7 градусов, днем +11...+13 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, ночью сильные дожди, днем дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +18...+23 градуса. В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +20...+25 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32 градуса. На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +26...+31 градус. В Крыму облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, местами грозы, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +15...+20 градусов, днем +23...+28 градусов. В Ялте кратковременный дождь, температура ночью +21...+23 градуса, днем +26...+28 градусов. 31 августа температура воды в Черном и Азовском морях +22...+26 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.