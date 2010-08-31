В Полтаве произошло ДТП с участием «скорой»: 6 пострадавших

В Полтаве автомобиль скорой помощи попал в ДТП, передает Интерфакс-Украина. Как сообщили в пресс-службе облуправления ГАИ в Полтавской области во вторник, авария произошла вечером в понедельник, на пересечении улиц Шевченко и Артема. Водитель автомобиля ВАЗ-21124 перед перекрестком не уступил дорогу автомобилю «скорой». «В результате автомобиль «скорой» потерял управление, врезался в угол жилого дома. Три человека были госпитализированы сразу, затем обратились еще трое», - сказали в пресс-службе. В ГАИ добавили, что среди пострадавших пять медиков. Автомобиль скорой помощи направлялся в больницу, в нем находился пациент с подозрением на аппендицит, сопровождающие родственники и бригада медиков.