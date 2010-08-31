В Украине все меньше семей с детьми

В Украине растет количество бездетных браков. Причиной этого эксперты называют ухудшение здоровья и сверхранние половые отношения, сообщает УНИАН. По словам завотделением для беременных и рожениц с акушерской патологией Института педиатрии, акушерства и гинекологии Натальи Скрыпченко, такая тенденция существует не только в Украине, но и во всем мире. «Это можно объяснить тем, что стало больше заболеваний, которые передаются половым путем, это сверхранние половые отношения, которые приводят к бесплодию и т.п.», – сказала Скрыпченко. Она отметила, что растет и количество женщин, которые забеременели благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. «Когда эти технологии были внедрены в нашей медицине, мы получили 7-10 тысяч новорожденных детей. В целом по Украине проходит до 10 тысяч репродуктивных циклов. Это очень мало. Наши семьи нуждаются в большем их количестве», – подчеркнула врач. Было также отмечено, что в 2011-2012 гг. в Украине существенно возрастут объемы финансирования программ репродуктивных технологий и количество циклов, которые выполняются в государственных клиниках.