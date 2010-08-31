На Львовщине пройдет фестиваль украинской средневековой культуры (ВИДЕО)

4-5 сентября в Государственном историко-культурном заповеднике «Тустань» (Львовская область, село Урич) пройдет Фестиваль украинской средневековой культуры. Фестиваль проходит в Украине в пятый раз, сообщает пользователь Livejournal posmixator. В программе фестиваля «Ту Стань!-2010»: - поединки, быт и забавы воинов-русичей; - музыка средневековья, героический эпос, фольклор; - всенародные игры и танцы; - мастерские боя, ремесел, скульптуры; - стрельбище, таран, метание; - дневной и ночной штурмы крепости. Как только зайдет солнце – зрителям обещают театр огня и теней. В фестивале, в частности, примут участие клуб исторического фехтования и реконструкции средневекового танца «Пантера», театр света и тени «Див», музыкальные группы «Дивні», «Містерія», «Марвінок», «Дикий Гон», «Замкова Тінь», «Пропала Грамота»», «Kings & Beggars», «Йорий Клоц». Посетителей ждет также пластическая композиция с народом и воинами «Загадки духа предков». Организаторами фестиваля являются Государственный историко-культурный заповедник «Тустань», Львовская областная общественная организация «Тустань», Организация украинской молодежи «Спадщина». Напомним, ранее в Киеве прошел исторический фестиваль «Былины Древнего Киева», на котором царила атмосфера Киевской Руси IX-XI веков.