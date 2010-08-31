Литвин и Могилев пообщаются со студентами

1 сентября председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин побывает в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, а министр внутренних дел Анатолий Могилев – в Киевском национальном университете внутренних дел. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе Верховной Рады, Литвин встретится со студентами Исторического факультета КНУ имени Тараса Шевченко. В свою очередь Могилев примет участие в торжествах по случаю Дня знаний в Киевском национальном университете внутренних дел. По информации Департамента связей с общественностью МВД Украины, в мероприятиях также примут участие руководители отраслевых служб МВД Украины, представители Киевской областной государственной администрации и Соломенской в Киеве районной госадминистрации, ветераны органов внутренних дел, известные ученые-юристы. После завершения торжеств пройдут показательные выступления спецподразделений ОВД, а также «курсантская» каша.