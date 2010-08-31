В четверг из Закарпатья начнут вывозить «Премикс»

В четверг, 2 сентября, в 13.00 начнутся работы по загрузке и вывозу из Украины опасной смеси «Премикс». Химикаты вывезут для утилизации на польский завод. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Министерства природы. Украине предстоит избавиться от 10 вагонов с химикатами. В прошлом году на утилизацию уже вывезли 652 тонны смеси, что обошлось в 5,1 млн. грн. Напомним, смесь вещества «Премикс» завозилась в Закарпатскую область из других стран в 1999-2005 годах. Размещение опасных химикатов создало одну из наиболее острых экологических проблем региона. Вывозить препарат начали только в прошлом году, когда СБУ возбудила уголовное дело. Сегодня, согласно акту межведомственной комиссии об обследования мест размещения смеси, на территории Берегово и Береговского района временно размещено 836 тонн вещества «Премикс» - на открытых площадках и складских помещениях, и 472,140 тонн - в 10 железнодорожных вагонах.