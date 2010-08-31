Минсемьи договорилось о профилактике ВИЧ/СПИДа

Сегодня Украина подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве и совместный рабочий план на 2010-2011 годы с Международным Альянсом по ВИЧ/СПИД. Оба документа направлены на противодействие ВИЧ-инфекции и СПИДу, обеспечение профилактики, лечения и ухода за больными. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Министерства семьи, молодежи и спорта. Документы подписали министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль Сафиуллин и заместитель исполнительного директора Международного благотворительного фонда «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» Павел Смирнов. Меморандум будет действовать до окончания 9-го раунда программы Глобального фонда в 2015 г. Сумма заявки на 5 лет составляет свыше $305 млн. Сумма на проведение министерством первичной профилактики по ВИЧ/СПИДу составит - $15 млн. Напомним, ранее Минздрав подготовил заявку на участие Украины в 10-м раунде программы Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Согласно официальной статистики, в Украине ежедневно диагноз ВИЧ-инфекция устанавливают у 54 человек. Общее число инфицированных достигает 450 тыс. человек.