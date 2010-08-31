Украина взяла первые 8 медалей в Пекине

Украинские спортсмены завоевали первые восемь наград на I Всемирных играх по единоборствам. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Министерства семьи, молодежи и спорта. В первый же день соревнований украинские борцы получили семь наград. Золотые медали завоевали Ольга Давыдко и Марина Прищепа, серебряные медали завоевали Ольга Давыдко и Светлана Яремка. Бронзовые награды завоевали Алина Бойкова, Евгений Козлятин и Марина Максименко. На второй день соревнований Иван Настенковыиграл бронзовую медаль по джиу-джитсу. Всего за четыре дня соревнований сборная команда Украины завоевала восемь наград различного достоинства и занимает четвертое место в неофициальном зачете среди 26 стран участников I Всемирных игр по единоборствам. Напомним, соревнования начались в Пекине субботу, 28 августа, и продлятся до 5 сентября этого года.