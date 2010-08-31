В Венесуэле умер фермер, у которого власть отобрала землю (ФОТО)

В результате голодовки против земельной политики Уго Чавеса скончался венесуэльский фермер Франклин Брито. Он умер в военном госпитале Каракаса, где находился несколько месяцев, сообщает ВВС. Власти Венесуэлы забрали землю Брито в 2003 году в рамках программы правительства по распределению земли между бедняками. Государство изъяло у Брито 24 гектара земли, на которых он выращивал юкку и арбузы. 49-летний Франклин Брито жаловался на то, что не получил компенсации за отобранную у него маленькую плантацию. Брито несколько раз объявлял голодовку, и последняя из них, от которой он умер, длилась почти пять месяцев. Представители венесуэльских властей отрицают, что они экспроприировали землю Брито и обвиняют оппозицию в том, что она использовала его протест против властей в своих целях. В опубликованном заявлении семья Брито призывает венесуэльский народ продолжать борьбу за «свободу». «Тело Франклина Брито стало символом для всех жертв произвола власти, всех обиженных произволом правительства», - говорится в заявлении семьи покойного. Врачи сообщили родным Брито, что он умер в понедельник в результате инфаркта. Фото: daylife.com