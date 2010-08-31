Янукович создал гимназию-интернат «Кадетский корпус»

Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ №888/2010 «О государственной гимназии-интернате с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус». Документ обнародован на сайте главы государства. Этим Указом поддержано предложение Министерства образования и науки Украины, Харьковского областного совета и Харьковской областной государственной администрации о создании в сфере управления Минобразования государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» на базе Харьковского лицея с усиленной военно-физической подготовкой. Кабинету Министров Украины поручено провести в установленном порядке мероприятия, связанные с созданием гимназии, решив, в частности, вопросы по продолжению учебы в гимназии учащихся Харьковского лицея с усиленной военно-физической подготовкой, а также по материально-техническому и кадровому обеспечению гимназии и ее финансирование из Государственного бюджета Украины.