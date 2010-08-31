Президент благословил детскую инженерную академию

Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ № 889/2010 «О создании государственной детской инженерной академии». Документ размещен на сайте главы государства. Академия создается с целью создания надлежащих условий для развития детей, склонных к техническому творчеству, изобретательству и рационализаторству. Этим Указом поддержано предложение Министерства образования и науки Украины относительно образования в сфере его управления государственной детской инженерной академии как общеобразовательного учебного заведения II - III ступеней. Кабинету Министров Украины поручено осуществить в установленном порядке мероприятия, связанные с созданием академии, решив, в частности, вопрос о ее размещении, материально-техническом и кадровом обеспечении, финансировании из Государственного бюджета Украины.