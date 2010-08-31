Умер создатель мультфильма «38 попугаев»

Сегодня в Москве на 83 году жизни скончался известный режиссер анимационного кино, народный артист России Иван Уфимцев, сообщает «animator.ru». Уфимцев начинал свой творческий путь как артист театра и кино. Но ни в театре, ни в игровом кино он не задержался. С 1963 года Уфимцев посвятил себя киностудии «Союзмультфильм», где снял рекордное количество анимационных картин - около 40. Он создал серию кукольных фильмов по сказкам Остера с постоянными героями – Мартышкой, Слоненком, Удавом и Попугаем. Первые годы он работал в паре с Михаилом Каменецким, и уже за второй свой фильм – «Чьи в лесу шишки?» - получил Серебряную медаль на МКФ в Румынии. Среди других работ Уфимцева – «Осторожно, щука!», «Часы с кукушкой», «Ежик плюс Черепаха», «Три лягушонка», «Лошарик». Параллельно Уфимцев продолжал сниматься в кино. Последние годы он тяжело болел, после инсульта не выходил из дома. Последние две недели находился в коме.