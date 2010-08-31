Вечером в центре Москвы наблюдаются небывалые пробки - СМИ

Поздно вечером во вторник в центре Москвы и на основных магистралях в сторону области наблюдаются небывалые для этого времени суток пробки, передают корреспонденты «Lenta.ru». Практически полностью стоят Садовое и Бульварное кольца, сильное затруднение на Третьем транспортном кольце. Местами наблюдаются заторы и на МКАДе, но в целом, там движение нормальное. Улица Тверская и переходящий из нее Ленинградский проспект, улицы Большая Якиманка и Ленинский проспект, шоссе Энтузиастов, Каширское и Варшавской шоссе, Волгоградский проспект замерли по направлению в область в традиционных для столицы утренне-вечерних пробках. Сотрудники ГИБДД небывалое скопление машин на улицах города объясняют еще и тем, что накануне первого сентября москвичи после работы делают последние покупки к началу нового учебного года.