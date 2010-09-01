В Дагестане боевики обстреляли автомобиль: есть раненые

В результате обстрела в Карабудахкентском районе республики Дагестан один человек получил ранения. По словам сотрудников милиции, автомобиль ВАЗ-2106 в котором находились четверо человек, был расстрелян неизвестными из лесного массива в районе селения Губден, сообщает «Газета.ru». «Раненый мужчина был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение, по словам врачей, его жизни ничто не угрожает», - рассказали в правоохранительных органах. Сразу после нападения бандиты скрылись. Следственные действия на территории будут проведены только с наступлением светлого времени суток.