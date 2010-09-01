Около 60% случаев смерти в Москве в жару пришлось на долю пенсионеров

Около 60% случаев смерти в Москве в аномальную жару этим летом пришлось на долю пожилых людей, сообщает департамент здравоохранения города Москвы, передает «Lenta.ru». Жара и ЧП на воде внесли свой решающий вклад в увеличение смертности в России в июле текущего года. Согласно данным Минздравсоцразвития, которые были обнародованы в понедельник, число смертей по России выросло на 8,6%, а в Москве – на 50,7%, по сравнению с июлем 2009 года. «Согласно статистическим данным, приведенным вчера Министерством здравоохранения и социального развития России, Москва жила в тяжелых аномальных условиях почти два месяца», – говорится в сообщении. При этом, отмечается в сообщении, столичные медики работали с удвоенной нагрузкой, ежедневно на выезде работало более одной тысячи бригад «скорой помощи». «Специальные бригады врачей выезжали к лежачим больным, развозили по домам лекарства, были созданы специальные комнаты отдыха. Поликлиники работали без выходных», – добавляется в сообщении. «Мы самокритично подходим к оценке своей работы. Но в данном случае я не могу предъявить претензий к своим коллегам, которые сделали все для того, чтобы помочь людям в этот период», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента здравоохранения города Москвы Андрея Сельцовского.