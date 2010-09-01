Дело о пожаре в пермском кафе «Хромая лошадь» направлено в суд

Генпрокуратура направляет в суд уголовное дело о пожаре в кафе «Хромая лошадь» в Перми, где погибли 156 человек, сообщил представитель ведомства, передает «Lenta.ru». По его словам, сегодня заместитель генерального прокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение и после выполнения ряда формальностей уголовное дело будет направлено в суд в Пермском крае для рассмотрения по существу. Перед судом предстанут восемь человек. «Фактический владелец кафе Анатолий Зак, неофициальные исполнительный директор Светлана Ефремова и арт-директор Олег Феткулов обвиняются по ч.3 ст.238 УК РФ «Оказание в составе организованной группы услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Бывший главный государственный инспектор Пермского края по пожарному надзору Владимир Мухутдинов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По мнению следствия, он выдал кафе «Хромая лошадь» не соответствовавшие действительности заключения о соблюдении требований пожарной безопасности, чтобы обеспечить возможность избежать проверки органами государственного пожарного надзора. Инспекторам госпожнадзора Дмитрию Рослякову и Наталье Прокопьевой в связи с проведением ими ненадлежащих проверок кафе предъявлено обвинение в халатности. Отцу и сыну Игорю и Сергею Дербеневым, применившим в кафе «Хромая лошадь» пиротехнику, предъявлено обвинение в нарушении правил использования пиротехнических изделий, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель людей.